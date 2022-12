Impressionnant accident cette nuit près de Verviers: deux personnes blessées suite à une sortie de route, un pylône sectionné

Les pompiers de la zone VHP sont intervenus dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un accident qui s’est produit peu avant minuit à Polleur (Theux), route de La Croix Fays.

Pour des raisons qui restent à déterminer, une voiture est sortie de la route et a percuté un pylône, qui a été sectionné. Le choc a été violent et une personne s’est retrouvée coincée dans le véhicule. Deux ambulances et le Smur du CHR Verviers se sont également rendus sur place.