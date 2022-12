Plus de direction, manque de personnel au service de protection de la jeunesse: «Mes enfants en pâtissent»

Des enfants maltraités, des enfants tiraillés entre leurs parents lors d’une séparation, des enfants qui vivent dans un milieu carencé… Tous, de 0 à 18 ans, sont encadrés par ce service dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À Verviers, il semble que cette mission de protection des enfants ne puisse pas être accomplie dans les meilleures conditions au vu du manque d’une direction fixe et de personnel.

Un père de famille verviétois nous a alertés au sujet de cette problématique. « Suite à une décision d’un juge, mes enfants ont été placés en internat durant la semaine. C’est une décision qui ne me réjouit pas mais je m’y conforme », raconte ce papa, qui témoigne de manière anonyme pour éviter d’éventuelles répercussions pour ses enfants.

Si le fait d’être suivi par le SPJ devait permettre à ses enfants de retrouver une vie normale, sans être tiraillés entre leurs parents séparés, c’est l’inverse qui se produit pour cette famille.

« Ce n’est pas de gaîté de cœur que je les emmène à l’internat mais je n’ai pas le choix. Je leur ai confié une petite fille, qui avait certes des problèmes, mais quand je la récupère le week-end, je suis face à un animal sauvage. Malgré mes demandes répétées, personne n’a le temps au SPJ pour se pencher sur les documents que je leur fournis attestant du mal-être de ma fille. Mes enfants pâtissent de cette situation », regrette ce père de famille. « Je souhaite rencontrer le directeur de l’institution mais ce n’est pas possible », déplore le Verviétois.

Si ce n’est pas possible c’est en fait parce qu’il n’y a plus de direction attitrée à Verviers. Depuis plusieurs mois, on y fonctionne avec une direction volante. Une solution qui, pour Isabelle Dogné, juge de la jeunesse ne peut pas perdurer. « Le manque de direction est problématique ! Il faut absolument que l’on retrouve une personne attitrée à cette fonction au SPJ de Verviers ».

Isabelle Dogné - V.M.

Une gestion et un manque de personnel qui ne sont pas contestés par les services de la ministre Valérie Glatigny, en charge de l’Aide à la jeunesse.

« Il apparaît que le SPJ est confronté à un problème de recrutement et de gestion des ressources humaines. La ministre a demandé à son administration de lui faire un rapport complet de la situation ainsi que des démarches qui pourraient le cas échéant être réalisées par les services du ministre de la fonction publique », indique son cabinet. Il ajoute : « Nous sommes bien entendu sensibles aux besoins relayés et attirons l’attention du ministre de la fonction publique sur ceux-ci, notamment en termes de recrutement, afin de pouvoir dégager des pistes de solution ».

S’il y a quelques semaines les juges de la jeunesse bruxellois dénonçaient la mise en danger de certains enfants, la situation est bien différente à Verviers.

Lire aussi [Carte blanche] Face à la carence de prises en charges des mineurs en danger, la section Jeunesse du tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles alerte les responsables politiques

À Bruxelles, c’est le nombre de places en institution qui pose particulièrement problème. Des enfants éloignés de leur famille sont parfois hospitalisés durant plusieurs mois, faute de place dans une institution plus adaptée.

Dans notre arrondissement, s’il n’est pas aisé de trouver une place en institution, on trouve à chaque fois des solutions, certes pas toujours optimales…

Personne ne conteste le travail colossal abattu au sein des services mais le manque de direction est source de complication et représente un risque au niveau du suivi des dossiers.