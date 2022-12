Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les comptes d’Anderlecht pour la saison 2021-2022, qui viennent d’être publiés par la banque nationale, seront accueillis par les plus optimistes comme un tournant dans l’histoire financière récente du RSCA : pour la première fois depuis la saison 2016-17, le club bruxellois a enregistré un bénéfice – 1,3 million- la saison dernière. C’est plutôt bon pour le moral mais pas encore suffisant pour s’emballer. Ces chiffres positifs, le Sporting les doit essentiellement à l’intervention des actionnaires entérinée il y a un an et débouchant sur une augmentation de capital conjuguée à une annulation d’une grande partie des dettes.

On rappellera qu’Alychlo et Bremhove, les sociétés d’investissement de Marc Coucke et Joris Ide ont converti 18,5 millions de dettes en capital tout en annulant 33,4 millions de dettes suivant le principe de « meilleure fortune » (dès que le club enregistrera à nouveau des bénéfices, Coucke et Ide pourront récupérer leur argent).

Anderlecht peut remercier Marc Coucke d’avoir fait son mea culpa. En décembre 2021, l’actionnaire majoritaire avait en outre injecté 11 millions d’euros supplémentaires. Le président Wouter Vandenhaute et son ami Geert Duyck, via « Mauvavie », ont aussi contribué à éviter le pire en investissant de leur côté 24 millions pour obtenir un peu plus de 25 % des actions du club. Steven Buyse ayant pour sa part injecté 5 millions et le plus petit actionnaire Michael Lavreysen 2 millions, on arrive à un total considérable de quelque 93 millions ayant permis au RSCA d’assurer sa licence, d’éviter la faillite et de retrouver une certaine stabilité financière.