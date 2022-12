Ludo, qui habite dans sa nouvelle maison depuis une semaine à peine, ne s’attendait pas à recevoir une telle facture énergétique: «C’est absurde»

« Il est vrai que nous travaillons ici depuis plus longtemps. Alors vous utilisez parfois l’électricité. Mais 593,39 euros ? Cette facture énergétique est absurde (…) Mais mon sommeil a été gâché depuis que j’ai reçu cette facture. Maintenant, j’ai bien regardé tout ce qui est sur MyLuminus. Là, j’ai remarqué qu’il y a un numéro EAN différent de celui qui figure sur ma boîte d’électricité », explique Ludo. Malgré ses explications auprès de l’entrepreneur ou de Luminus et Fluvius, rien de change. « je n’arrive pas à résoudre le problème ».

Contacté, Luminus indique finalement qu’il n'aura rien à payer. En effet, la boîte d’électricité a été installée par l’entrepreneur pour qu’il puisse utiliser ses appareils. Elle a dès lors son propre numéro EAN : « La facture aurait dû être adressée à l’entreprise de construction et non au nouveau propriétaire, il n’aura donc pas à payer pour cela et sera également remboursé des sommes versées ».