Un buteur rapide comme l’éclair: Randal Kolo Muani a inscrit le 3e but le plus rapide de l’histoire pour un remplaçant en Coupe du monde (vidéo)

C’est ce qu’on appelle faire une entrée réussie ! Randal Kolo Muani a surpris tout le monde en faisant le break pour la France face au Maroc en demi-finale de Coupe du monde… après seulement 44 secondes sur le terrain.

L’attaquant de 24 ans a véritablement surgi au second poteau à la79e, concluant une très belle action de Kylian Mbappé dans la surface adverse. « J’ai bien fait de suivre Kylian, car c’est lui qui fait tout le travail. Je peux être fier de mon positionnement », a commenté Kolo Muani.

Avec ce but en moins d’une minute, le joueur de l’Eintracht Francfort a planté le troisième but le plus rapide inscrit par un remplaçant dans l’histoire de la Coupe du monde, rapporte Opta. Seuls l’Uruguayen Richard Morales (2002) et le Danois Ebbe Sand (1998) ont fait mieux, avec des buts après 16 secondes.