Le coup de massue pour Sabine et Anthony: le restaurant qu’ils venaient de rénover va être… démoli, «un véritable tsunami»

Les riverains de la commune de Ternat le connaissent depuis des décennies. D’abord avec les cafés « De Twee Zawartjes » et « Barrock », et depuis un an et demi avec le restaurant « la Cigale ». Malheureusement, l’emblématique bâtiment va être démoli au printemps 2024 dans le but de rendre l’intersection routière plus sûre. Une douche froide pour Sabine et Anthony, qui venaient tout juste de rénover leur établissement.

« C’est comme si un tsunami nous était passé dessus (…) La déception est énorme car au début de notre projet, nous nous étions renseignés de manière approfondie auprès du propriétaire du bâtiment et des services municipaux. Une fois encore, nous voulions éviter les travaux routiers à notre porte, comme nous l’avons vécu à notre précédente entreprise à Uccle pendant deux ans. On nous a assuré qu’il n’y avait aucun projet du tout », indique Sabine auprès du Nieuwsblad.