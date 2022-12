Un incendie a ravagé une maison occupée par une vieille dame à Flawinne cette nuit: il ne reste rien de l’habitation…

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi rue George Emmanuel à Namur. Les pompiers de la zone de secours NAGE ont été appelés vers 1 heure du matin et ont combattu les flammes durant plusieurs heures.

L’incendie a été maîtrisé aux alentours de 5h30 et les dégâts sont considérables. « Il ne reste plus rien de la maison », nous confie la zone de secours NAGE. « Un occupant de la maison a été gravement brûlé et transporté vers le Centre pour grands brûlés de Bruxelles. Toujours selon la zone, cette personne était seule présente dans l’habitation au moment de l’incendie.