«J’étais complètement K.O.»: le supporter français assommé par une frappe de Kylian Mbappé revient sur cet incident (vidéos)

Il y a un supporter français qui se rappellera sûrement pendant très longtemps de la demi-finale entre la France et le Maroc au Qatar. Au-delà de la victoire, il a surtout eu une rencontre assez renversante avec Kylian Mbappé.

À l’échauffement, ce fan a en effet pris en pleine tête une frappe de l’attaquant des Bleus. « J’étais sur le tambour et je n’ai pas du tout vu le ballon arriver », raconte-t-il au micro de RMC Sport. « Je l’ai pris en plein visage à une puissance… Je suis tombé d’un coup, j’étais complètement K.O. »

Mbappé est rapidement venu près des tribunes pour prendre des nouvelles du supporter qu’il venait d’assommer, mais ce dernier était encore sous le coup de ce choc violent. « J’ai commencé à entendre les gens dire ‘Kylian, Kylian, Kylian’, donc j’ai vu sur les vidéos qu’on m’a montrées qu’il était venu me voir, mais je n’ai même pas réalisé. J’ai mis quelques minutes à m’en remettre. »

Il confie avoir été touché par l’attitude de Mbappé qui s’inquiétait pour lui, et repart tout de même avec un souvenir supplémentaire. « Je repars avec le ballon que j’ai pris en plein visage et que j’espère faire dédicacer à Kylian pour avoir le souvenir de cette demi-finale ! » L’appel est lancé, plus qu’à espérer que le message parvienne aux oreilles de Mbappé.