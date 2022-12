Les clients surpris en découvrant le nouvel Aldi: «J’ai découvert quelques nouveautés!»

Depuis le mois de mai, le ALDI de Wilrijk était en rénovation. Mais bonne nouvelle pour les clients ! L’enseigne a enfin rouvert ses portes ce mercredi 14 décembre. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les clients ont été surpris par ce magasin « 2.0 ».

Comme le relate GVA, la succursale a été considérablement agrandie avec des rayons largement plus spacieux. Simon Claus, directeur de la construction chez ALDI explique que « le nouveau magasin a été agrandi de plus d’un tiers. Pour rendre cette extension possible, un entrepôt et un espace commercial attenant ont été intégrés à l’ensemble ».