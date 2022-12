La mauvaise surprise pour les clients de la banque qui n’ont plus le choix: «C’est inacceptable, chaque transaction leur coûte de l’argent»

Il y a quelques jours, nous vous parlions des problèmes, et de la fronde, contre Batopin. Pour rappel, ce système est en fait l’union entre les quatre grandes banques du pays (Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC et ING) visant à « redéployer » les distributeurs automatiques de billets. En clair : à les regrouper sous une enseigne unique pour les quatre banques et à en diminuer fortement le nombre. En Wallonie, selon la Banque nationale, on passerait de 1.720 à 1.203 appareils à l’horizon 2025.

Si la Wallonie veut que Batopin revoie sa copie générale, un autre problème est soulevé par Test-Achats. Car en plus des problèmes de nombre ou de localisation, c’est un souci qui touche directement le portefeuille des clients que souligne l’association des consommateurs dans les colonnes du Belang van Limburg. Et cela concerne plus particulièrement la banque KBC.