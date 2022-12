Scandale au parlement wallon: «Le greffier interdisait au personnel de me parler», nous dit le député du PTB

Mugemangango : « Dans PTB, il y a T... »

Germain Mugemangango (PTB), député wallon de l’opposition, a lui aussi été confronté à la personnalité du greffier Janssens. « Un jour, il m’a convoqué dans son bureau et m’a dit : ‘Je vous interdis de parler aux membres du personnel’. Je lui ai répondu que dans PTB il y avait la lettre T comme Travailleurs et que j’avais le droit de leur parler. Il a alors admis que, contre moi, il ne pouvait rien. Mais, dans la foulée, il a envoyé un mail au personnel pour leur interdire de me parler ». Ce mail était formulé de cette façon : « J’ai signifié à ce jour à M. Mugemangango que lui-même, ses collègues et les collaborateurs des groupes et des parlementaires devaient, jusqu’à la fin de la session, me considérer comme leur seul interlocuteur (…) Je vous remercie d’indiquer à vos interlocuteurs que leurs demandes doivent m’être adressées. Il n’y a pas lieu de me transférer leurs demandes puisque vous ne pouvez plus en être le destinataire ». Une formulation bien compliquée pour dire les choses…