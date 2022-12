Ivan, restaurateur belge, poignardé au visage par un voleur: «Ma fille et quelques clients ont pu le maîtriser avant qu’il ne se déchaîne une seconde fois…» (photos)

Vendredi soir, Ivan, du restaurant « Mijn Suggestie » à Hoevenen dans la province Anvers, a eu la visite d’un voleur au sein de son établissement. Le restaurateur de 62 ans a poursuivi cette personne dans la rue après l’avoir fait fuir. Quand il s’est retrouvé nez à nez avec lui, Ivan a été poignardé au visage. Fort heureusement, sa fille et quelques clients sont intervenus avant qu’un drame bien plus grave se produise.

« Il m’a poignardé avec son couteau sous l’œil jusqu’au palais. Sous l’effet de l’adrénaline, je n’ai ressenti aucune douleur, mais je suis tombé et l’homme m’est tombé dessus. Juste quand il a voulu me poignarder une deuxième fois, ma fille est sortie (…) Le coupable se préparait pour le deuxième coup de couteau, juste à temps ma fille a pu attraper son bras et le tordre. C’était ma chance », se remémore-t-il après de GVA.