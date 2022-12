La pandémie liée au coronavirus a accéléré un peu la semaine dernière dans le monde: plus de 3,3 millions de nouveaux cas observés

Selon les données publiées mercredi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, plus de 3,3 millions de nouvelles infections ont été observées. Ce chiffre a augmenté de 2 % sur une semaine.

Par région, seuls le Pacifique occidental, où se trouve la Chine qui est confrontée à une explosion des cas, et le continent américain ont fait face à des augmentations, de 3 % et de plus d’un quart. Mercredi, l’OMS avait affirmé que la détérioration chinoise remontait à avant l’assouplissement des restrictions. Le nombre de nouvelles contaminations a reculé de 11 % en Europe, de 33 % dans une partie de l’Asie et même de plus de 70 % en Afrique.