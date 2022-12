Des débordements après la défaite du Maroc contre la France: 213 arrestations à Bruxelles (vidéos)

de videos

Des troubles de l’ordre public ont toutefois été constatés en plusieurs endroits de la capitale : dans le quartier Lemonnier/Midi, rue de Liederkerke et rue Verbist à Saint-Josse-ten-Noode, sur la chaussée de Gand et aux Étangs noirs à Molenbeek-Saint-Jean et sur le boulevard Jamar et le boulevard Poincaré à Anderlecht. La police a, à nouveau, observé une utilisation importante de moyens pyrotechniques.