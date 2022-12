Karim Benzema disponible pour la finale de la Coupe du monde? La réponse de Didier Deschamps

La France a atteint la finale de la Coupe du monde 2022 en disposant du Maroc 2-0 en demies. Les Bleus devraient pouvoir compter sur le soutien de Karim Benzema, qui a été autorisé par le Real Madrid à faire le voyage. Mais sera-t-il uniquement en tribunes ou sur le terrain ?

Forfait à quelques jours de l’entrée en lice de la France, Benzema a repris l’entraînement en club et aurait même déjà retrouvé toutes ses capacités, selon Marca. N’ayant pas été remplacé dans la liste de Didier Deschamps, le Ballon d’Or pourrait dont tout à fait disputer la finale face à l’Argentine dimanche. Le sélectionneur français a d’ailleurs une nouvelle fois été confronté à cette possibilité en conférence de presse. Et a affiché un certain agacement.

« Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante », a lancé Deschamps. On peut donc imaginer que pour lui, il n’est pas du tout question de faire jouer Benzema.

Notons tout de même qu’en cas de sacre de la France dimanche, Benzema sera lui aussi qualifié comme champion du monde et pourra repartir avec une médaille.