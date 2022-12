Du changement pour les clients: après 35 ans, les deux boulangers se lancent dans un nouveau défi, «je ne dois plus sortir du lit à 4h du matin»

On le sait, il est difficile pour les indépendants de toucher une pension digne de ce nom. C’est pour cette raison que Koen et Martine ont décidé de se lancer dans un nouveau défi. Comme l’indique Het Nieuwsblad, les deux boulangers vont arrêter de vendre leur pain et autre pâtisseries sur les marchés, et ce après 35 ans de carrière.

Ils expliquent leur choix auprès de nos confrères flamands : « Nous voulons toujours nous assurer une certaine sécurité financière au cours des dernières années de notre carrière professionnelle. Nous avons décidé d’arrêter maintenant en tant que vendeurs sur les marchés et de laisser nos emplacements ».