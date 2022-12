Les arbres remarquables, des trésors à répertorier

« Je ne savais pas que j’aimais autant les arbres ! Et on peut les aimer sans être un expert », précise en préambule Joël Gilbert. Ce retraité actif est LE correspondant aubois de l’association nationale « Arbres ». Rencontre avec ce passionné au parc Lebocey de Pont-Sainte-Marie , au pied d’un tilleul de 40 mètres de haut labellisé « Arbres remarquables de France » depuis le 16 mars 2018.

« Mon rôle est de recueillir les demandes de labellisation d’arbres remarquables de France, des particuliers, associations, communes… ». Lorsqu’il reçoit une demande, Joël Gilbert va voir l’arbre sur pied, puis rencontre les demandeurs pour constituer le dossier de labellisation. Et attention, n’est pas classé « Arbre remarquable de France » qui veut ! Le feuillu, ou résineux, doit répondre à plusieurs critères : taille, âge, histoire... pour espérer être validé par la commission nationale.

Une association et un référentiel des arbres remarquables de l’Aube

Et en parallèle de cette mission, ce passionné vient de créer l’association «Arbres remarquables de l’Aube», affiliée à l’association nationale Arbres. « Malgré mes recherches, et contrairement à d’autres départements, je n’ai pas trouvé d’inventaire complet des arbres remarquables de l’Aube ». Pourtant il y en a ! L’un des dix plus beaux de France est même enraciné à Vosnon, à une quarantaine de kilomètres de Troyes. Le Pied Cornier, un chêne vénérable qui, malgré sa tête emportée par un coup de vent, reste exceptionnel. Le spécialiste évoque aussi le chêne aux cinq troncs en forêt d’Aumont, ou encore le tulipier de Virginie à Coursan-en-Othe. Le pays d’Othe et d’Armance propose même un circuit d’arbres remarquables.

Des demandes de labellisation sont en cours du côté de Pâlis. Le correspondant doit aussi aller voir des arbres à Mesnil-Saint-Loup. « Je dois aussi rencontrer le maire de Molins-sur-Aube, leur arbre de la Liberté a été référencé sur le site* de mon association. De magnifiques arbres à Troyes mériteraient aussi d’être labellisés. Mais pour cela, il faut les identifier ».

Dresser un référentiel dans l’Aube

Joël Gilbert prévoit de dresser un référentiel des arbres du département. Et pour faire connaître son projet, il a entamé une tournée de maires, élus, associations, ONF, lycées… « Il s’agit là d’un inventaire participatif. Mon but est de les identifier et les valoriser pour mieux les protéger ». Une action « Engageant l’homme à les protéger comme “monuments naturels” » comme cela est écrit dans la déclaration des droits de l’arbre (lire ci-contre).

Le responsable souhaite également sensibiliser le plus grand nombre et envisage pour cela des animations (dont en milieux scolaires), des conférences, projections de films, organisations d’événements... Son espoir ? « Qu’une loi soit votée pour la protection des arbres ».

L’échelle temps des arbres étant bien différente de celle des hommes, souvent son histoire est cernée de plusieurs générations d’amoureux, d’anecdotes, de résistance, de légendes...

Autant d’intérêts qui, en plus des critères « remarquables », peuvent séduire le touriste, ou les Aubois à l’occasion d’une bouffée d'oxygène le temps d’une promenade. Le Tilleul du parc Lebocey vaut le détour.

*Géolocaliser un arbre dans le département via le site de l’association : https://arbresremarquablesaube.gogocarto.fr/

Association Arbres remarquables de l’Aube : arbresremarquablesaube@gmail.com