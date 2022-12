Une tragédie dans une caserne en Espagne: une policière abat ses deux filles de 9 et 11 ans avant de se donner la mort

Un véritable drame s’est joué ce mercredi matin dans un quartier de Cuenca, en Espagne. En arrivant dans la caserne de police vers 7h, des collègues ont découvert le corps sans vie d’une policière de 42 ans et de ses deux enfants.

Selon la ministre régionale de l’égalité, Blanca Fernandez, il s’agirait d’un suicide tragique. « Le meurtre des deux filles, âgées de 9 et 11 ans, aurait été commis aujourd’hui par leur maman. C’est la chose la plus dure et la plus cruelle que nous puissions vivre. C’est terrible, inexplicable, je n’ai pas de mots pour ça… »