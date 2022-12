Une semaine après la cyberattaque, la Ville d’Anvers rétablit certains services

Les citoyens peuvent à nouveau signaler des dépôts clandestins, des nuisances ou des graffiti et obtenir toutes sortes de certificats, d’actes ou d’extraits via le guichet électronique.

Toutefois, le rétablissement des services de la Ville n’est que limité. Ainsi, les systèmes de rendez-vous et de réservation, que ce soit aux guichets de la ville, de la police, des parcs à conteneurs, ou encore des centres culturels, des bibliothèques et des musées, sont toujours en rade. Il n’est par ailleurs toujours pas possible de faire une demande d’interdiction de stationnement ou de permis.