Futsal - En D2, Koekelberg peut se rapprocher de la tête

En Division 2, c’est la dernière journée avant la trêve hivernale pour toutes les formations sauf pour Bouraza Brussels qui jouera encore la semaine prochaine contre Futsal Academy Anwerpen. Des Bruxellois qui se rendront ce vendredi soir à Besiktas Gent afin de confirmer leur belle victoire dans le derby contre Berchem la semaine dernière. Une victoire permettrait à l’équipe fusionnée de passer l’hiver au chaud dans le ventre mou du classement voire même dans le top 5. Quant au Futsal Team Elite Berchem, il recevra Charleroi afin de reprendre sa marche en avant. Un match auquel devrait participer la nouvelle recrue du club : Walid Naciri, tout droit venu de Borgerhout.

Quant au Fener Koekelberg, il tentera de continuer sur sa lancée de trois victoires de rang ce soir à Futsal Project Antwerpen. Une victoire pourrait même permettre aux Koekelbergeois de se rapprocher de la tête vu le choc entre Morlanwelz et Hoboken, les deux premiers au classement. Le CB Futsal Jette Bxl Cap quant à lui recevra La Louvière afin de bien terminer cette année 2022.

En D3C, outre le derby anderlechtois, les regards se tourneront vers la rencontre des Eagles Brussels à Leuze. Les Eagles sont les derniers Bruxellois capables d’inquiéter Brunehaut dans ce championnat mais pour cela, il faudra tenir le rythme. Un rythme survolté qu’imprime déjà le Futsal Koekelberg en D3D. Les hommes d’Alami Saouti reçoivent Dour alors que Rebecq affrontera Babytyre Bruxelles et que Wemmel reçoit Bloc Five. En cas de victoire, Koekelberg terminerait 2022 en tête. Ce qui n’est plus le cas du Futal NOH. Après le match arrêté contre Mini83 à 5-4 pour ces derniers, les Hembeekois ont été défaits à Schaerbeek ce lundi (4-3) et se retrouvent troisièmes avec un match de retard sur Mini83 et deux sur Visé. Il s’agira de reprendre la marche en avant ce vendredi soir face au Futsal Club Bruxelles alors que Mini83 se rendra à l’Union Futsal Bruxelles.