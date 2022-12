«Faites-vous soigner», «Vous êtes insupportables»: Enola partage de nouveaux clichés inédits pris lors de la «Star Academy» et suscite de vives réactions…

Ce 13 décembre, Enola a partagé de nouveaux clichés inédits de son aventure « Star Academy ». On peut notamment voir Léa, Louis, Stanislas, Tiana ou encore Chris.

Certains fans d’Anisha ont remarqué que la grande gagnante n’apparaissait pas sur les clichés. Des réactions qui en ont énervé plus d’un. « Enola partage gentiment SES souvenirs avec nous, on voit des moments dans le bus, en coulisses, en off, les photos sont magnifiques et plutôt que de la remercier, faut qu’elle se fasse assaillir par les fanatiques avec des ‘Où est Anisha ?’, alors qu’Anisha commente elle-même avec des cœurs. Faites-vous soigner », peut-on lire dans les commentaires.