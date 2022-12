Les feux d’artifice et les pétards interdits à Herstal sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 350 euros

« Feux d’artifice et pétards : respectons la tranquillité de tous », rappelle ce jeudi la Ville de Herstal. « Pendant les fêtes de fin d’année, pensons à la tranquillité de tout le monde et évitons les feux d’artifice et les pétards. Les animaux sont les premiers à en souffrir. »

Selon la Charte de qualité de ville, pour des questions de sécurité, les autorités rappellent en effet que le tir de feux d’artifice sur l’espace public ou en tout lieu où le public serait admis est soumis à autorisation du bourgmestre. Par ailleurs, le tir de feux d’artifice en un lieu privé non accessible au public est interdit à moins qu’il ne soit géré par un artificier professionnel et qu’il ne soit autorisé par le Bourgmestre. Et l’utilisation de pétards est interdite sur l’espace public.