La politique d’asile doit revenir dans le giron de l’Intérieur, estime Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek

La politique du secrétariat d’État à l’Asile et la Migration est dominée par l’agenda flamand, a affirmé jeudi matin la bourgmestre socialiste de Molenbeek, Catherine Moureaux. Ce secrétariat doit disparaître et ses compétences doivent revenir dans le giron de l’Intérieur, a-t-elle ajouté dans l’émission Matin Première sur la RTBF.

«Je souhaiterais qu’on n’ait plus ce secrétariat; qu’on le réintègre dans le giron de l’Intérieur et qu’on ait un ministre de l’Intérieur responsable, qui est au kern, et qui exerce des missions qui ne sont pas que l’asile et la migration», a-t-elle poursuivi en dénonçant «les jeux politiciens flamands qui ne conviennent pas».