Jusqu’à -18 degrés par endroits et encore du froid, en attendant un point de bascule: voici les prévisions météo de Luc Trullemans

Comme prévu, la journée de ce jeudi a été bien ensoleillée, avec des maximales entre jusqu’à 5 ou 6º en bordure de mer, entre 0 et +4º sur la moitié ouest et entre -2 et 0º sur la moitié est du pays.

Les prochains jours resteront froids jusqu’à un point de bascule.

Vendredi et samedi :

Un noyau anticyclonique se développera au sud de l’Irlande et se déplacera vers l’est en direction de l’Allemagne.

Il maintiendra un air continental froid sur le pays avec toutefois encore assez bien de brouillards matinaux givrants de la Campine au centre du pays. Ceux-ci pourront être localement assez tenaces en journée tandis que les autres régions profiteront de belles périodes ensoleillées.