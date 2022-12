Un terrible Noël s’annonce pour ce couple: c’est la deuxième année consécutive que ça leur arrive, «plutôt que de déballer des cadeaux…» (vidéo)

C’est dans une terrible situation que se retrouvent Frances et Tony, de Herne Bay dans le Kent. À quelques jours des fêtes de fin d’année, et pour la deuxième fois consécutive, leur appartement a été complètement inondé par des eaux usées. Ils n’auront pas d’autre choix que de passer la Noël dans un Airbnb.

En 2021, ils ont déjà dû faire face à une telle mésaventure qui leur a coûté plus de 10 000 £. « Plutôt que de regarder notre famille et nos amis déballer leurs cadeaux le jour de Noël, nous avons pu les regarder monter et descendre dans les eaux usées à la mi-novembre. Et maintenant, notre Noël se passera dans un Airbnb à essayer de trouver un endroit où vivre au-delà du 2 janvier, lorsque Southern Water cessera de payer notre logement », déplore Frances.