«Partout ailleurs, on sifflerait faute»: Rio Ferdinand estime que le Maroc aurait dû obtenir un penalty contre la France! (vidéo)

La France s’est qualifiée pour sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive ce mercredi, en prenant le meilleur sur le Maroc (2-0). Mais la victoire des Bleus a été marquée par une phase polémique juste avant la demi-heure de jeu, alors que les Français menaient 1-0.

Théo Hernandez, auteur du premier but de la rencontre, a eu un accrochage avec Sofiane Boufal dans la surface de réparation française et les deux joueurs se sont écroulés. Finalement, l’arbitre de la rencontre a infligé un carton jaune au joueur marocain, et le VAR n’est pas revenu sur la phase. Selon Rio Ferdinand, ancien international anglais désormais consultant pour la télévision anglaise, le Maroc aurait bel et bien dû obtenir un penalty pour tenter de revenir au score.

« Je pense qu’il y avait penalty », lance-t-il. « Partout ailleurs sur le terrain, on sifflerait la faute. Alors pourquoi n’est-ce pas un penalty ? Ce n’est certainement pas une carte jaune pour Boufal ».