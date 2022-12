En six mois, plus d’un millier de trajets d’intégration imposés à Bruxelles

Quelques chiffres

La majorité de ces nouveaux arrivants (83 %) choisissent de suivre le programme d’intégration en français. Les deux tiers des nouveaux arrivants sont des femmes. Quant à leur âge, la moitié d’entre eux ont entre 31 et 45 ans, près d’un tiers moins de 30 ans et un sixième plus de 45 ans. Ceux qui ont déjà postulé sont de 48 nationalités différentes, les Marocains, Brésiliens, Japonais et Turcs étant les plus représentés.