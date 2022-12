L’activité économique bruxelloise sous tension après un rebond au premier semestre

La reprise s’est poursuivie au premier semestre 2022 et s’est accompagnée d’une forte hausse du nombre de salariés bruxellois, analyse l’IBSA. Le chiffre d’affaires du secteur marchand non financier a alors augmenté de 3% (en comparaison avec les six premiers mois de 2019), tandis que les services à la production ont enregistré une hausse de 11% de leur chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2022.

La fin progressive de la crise du coronavirus avait permis à l’activité économique bruxelloise de retrouver son niveau pré-pandémie à l’automne 2021, principalement grâce aux services à la production (commerce de gros, télécommunications et transports entre autres). Le chiffre d’affaires total des entreprises bruxelloises dans le secteur marchand (non financier) avait d’ailleurs dépassé son niveau d’avant-crise à la fin de l’année.

Les secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction n’avaient par contre pas retrouvé leur niveau d’avant-crise à la fin du premier semestre, notamment à cause des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement.

La situation a cependant changé au second semestre, à cause de la crise énergétique, des pressions inflationnistes et de la guerre en Ukraine. Selon l’analyse de l’IBSA, l’activité économique bruxelloise reste fragile en raison de la forte perturbation de la demande ainsi que de l’offre de biens et de services, de la baisse de confiance des consommateurs et des entrepreneurs bruxellois, qui font part de l’arrêt ou de la baisse des embauches dans un avenir proche. Le chômage bruxellois a par ailleurs légèrement augmenté en octobre 2022, après 14 mois consécutifs de baisse.