Notre coup de cœur culturel: Bossemans et Coppenolle, à voir au Théâtre Marignan jusqu’au 8 janvier

Le football alimente actuellement toutes les discussions. Bien sûr, au Qatar pour la Coupe du Monde, mais aussi – bien plus près de chez nous!- sur la scène du Théâtre Marignan pour « Bossemans et Coppenolle », deux amis d'enfance. Oui, de ballon rond il est beaucoup question dans le spectacle, puisque Léontine, femme de Auguste Coppenolle, et Madame Violette, une intrigante qui fait les yeux doux à François Bossemans, sont de grandes supportrices de football.

L'une soutient le Daring de Molenbeek et l'autre l'Union Saint-Gilloise. Ce fanatisme poussé à l'extrême pour ces deux équipes « phares » du football belge (il y a 70 ans!) crée inévitablement quelques tensions entre Bossemans et Coppenolle, surtout quand leurs enfants Joseph (Wesley Mayence) et Georgette (Lola Destercq) tombent amoureux. « C'est avec beaucoup de plaisir que, quasiment 10 ans plus tard, Antoine Vandenberghe, Michelle Vercammen et moi faisons revivre les personnages truculents de Bossemans, Léontine et Coppenolle », fait remarquer le comédien Jacky Druaux.