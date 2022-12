Elia, le gestionnaire du réseau électrique belge, a tenté de faire payer un voyage à 150.000 euros à Dubaï… par les consommateurs

Décidément, les voyages polémiques sont à la mode. Alors que le voyage à Dubaï du greffier du Parlement wallon et de Jean-Claude Marcourt est encore dans tous les esprits, nos confrères du Soir nous apprennent que la société Elia, chargée de la gestion du réseau électrique belge, a également organisé un voyage au Moyen-Orient pour quatre de ses employés, dont son CEO Chris Peeters, en octobre 2021.

Si cela ne pose, a priori, pas de problème – d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans le cadre de l’inauguration du pavillon belge à l’Expo universelle – c’est plus embêtant quand on apprend qu’Elia a tenté de faire passer l’intégralité des frais de ce voyage dans son tarif, et donc aux consommateurs. Heureusement, le Creg, la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, qui doit valider chaque dépense, n’a pas laissé passer ça.