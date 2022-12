Nouvelle consécration pour Damso: le rappeur est certifié triple disque de platine en Belgique avec l’album «QALF»

Damso a atteint le sommet du classement des albums wallons avec son 4e album ’QALF’ (l’acronyme de « Qui Aime Like Follow »), sorti en 2020, ainsi que la suite ’QALF Infinity’, sorti en avril 2021.

Ces samedi 10 et dimanche 11 décembre, Damso offrait 2 shows incroyables devant 25.000 fans belges au Palais 12 (Bruxelles) dans le cadre de son ’QALF Tour’. Dimanche soir, après 2 shows sold out, Universal Music Belgique a eu l’honneur de lui remettre un triple disque de platine pour la vente + de 60k albums ajustés en Belgique pour l’album ’QALF’.

Le 5 mai dernier, Damso recevait, pour la 4e fois, l’Ultratop Streaming Award. L’U.S.A. récompense l’artiste belge dont le répertoire a été le plus écouté en streaming en Belgique sur une année. Le rappeur bruxellois était ainsi l’artiste belge le plus streamé en Belgique en 2021 et devient le premier artiste à avoir en sa possession 4 USA (en 5 ans). Il prouve ainsi qu’il reste le roi belge incontesté du streaming.