Florence Coppenolle quitte Pairi Daiza pour rejoindre Notélé: elle devient la nouvelle directrice générale de la télévision de Wallonie picarde

À 46 ans, Florence Coppenolle va devenir la première femme à occuper ce poste. Il faut dire que depuis près de 50 ans, Notélé n’a connu que deux directeurs : son fondateur, Jean-Pierre Winberg, et Manu Guevart depuis 2015, soit deux figures emblématiques de la télévision de Wallonie picarde.

Lire aussi Le socialiste tournaisien Rudy Demotte pour présider le Parlement wallon? «Je ne suis pas candidat»

Florence Coppenolle est originaire de Templeuve et habite Estaimbourg. Diplômée en Sciences politiques à l’ULB et en gestion des entreprises à l’UCL, elle est active depuis plus de 20 ans dans les métiers de la communication, du marketing et des affaires publiques. Quadrilingue, Florence Coppenolle a commencé sa carrière dans les cercles politiques et auprès du Gouvernement Wallon avant de rejoindre de grandes entreprises comme Proximus, Electrabel ou encore le Groupe Engie. En 2021, elle a intégré Pairi Daiza en tant que directrice de communication et marketing avec la mission de développer le rayonnement international du parc animalier. Sa participation à divers comités de direction l’a familiarisée à la gestion des organisations. Ses expériences variées lui ont aussi permis de développer un large réseau dans le monde des décideurs et des médias en Belgique et une compréhension à la fois globale et précise des enjeux.