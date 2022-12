Victime de violences conjugales, une habitante de Philippeville attaque son compagnon au couteau chez lui à Namur

Elle a défoncé la porte et a blessé l’homme à la main, à la gorge et à la nuque avec une lame de 10 centimètres. Devant le tribunal correctionnel de Namur, elle a reconnu les faits, mais a expliqué que l’homme lui donnait régulièrement des coups de pied, de poing ou l’étranglait, était très violent avec elle, et qu’elle en avait peur.

Ils étaient en couple depuis 17 ans et parents de deux enfants. Pourtant, Madame, munie d’un couteau, a menacé son compagnon, une première fois en septembre 2021. Quelques mois plus tard, en juillet 2022, la dame originaire de Philippeville s’est rendue chez son compagnon à Namur, pour mettre ses menaces à exécution.

Le deuil de la relation

La prévenue devra respecter plusieurs conditions probatoires. Elle devra ainsi suivre la guidance de la commission de probation, ne plus commettre d’infractions, s’abstenir de consommer des stupéfiants, ne plus entretenir de contacts avec la victime en dehors de l’exercice de l’autorité parentale et faire le deuil de sa relation avec celle-ci. Elle est par ailleurs tenue de suivre une formation qualifiante et une formation de gestion de la violence.