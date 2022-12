Le documentaire «Harry & Meghan» bat un record sur Netflix: du jamais vu dans l’histoire de la plateforme de streaming

Ce vendredi 16 décembre, Netflix dévoilera les trois derniers épisodes de « Harry & Meghan ». Si la bande-annonce de la série promettait du lourd, autant dire que les trois premiers épisodes n’ont pas révélé grand-chose, si pas rien du tout…

Netflix vient de dévoiler les contenus les plus visionnés entre le 5 et le 11 décembre. Sans surprise, « Mercredi » caracole en tête. La série-documentaire consacrée au prince Harry et à Meghan Markle rencontre elle aussi un franc succès, avec 81,55 millions d’heures consommées dans le monde entier, avec plus de 28 millions de ménages qui ont visionné une partie de la série. Un record pour un documentaire !