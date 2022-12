Une camionnette termine sur le flanc après un accrochage avec une voiture à Suarlée

Les pompiers de la zone de secours NAGE sont intervenus jeudi en fin de matinée pour un accrochage entre une voiture et une camionnette. Cette dernière a terminé sa course sur le flanc. On dénombre deux blessés légers. Une ambulance a été envoyée sur place mais aucun des deux blessés n’a dû être transporté. La camionnette obstruant très partiellement la bande de circulation, une déviation a été mise en place, indique la zone NAGE.