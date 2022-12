Daniel Soudant, de Châtelet, nouveau président de DéFI en Wallonie: «Nous représentons la seule véritable alternative»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Daniel Soudant est loin d’être un inconnu dans le monde politique carolo en général, et plus spécifiquement à Châtelet où il siège comme conseiller communal. « Je suis entré aux jeunesses libérales dans les années 70 », rappelle-t-il. « Puis, j’ai travaillé pour la présidence du parti, en tant que conseiller à la cellule communication. Mais en janvier 2022, j’ai choisi de m’orienter vers DéFI. Pourquoi ? Il faut le demander à Georges-Louis Bouchez. Quand je l’entends déclarer qu’il préfère la constance d’Eric Zemmour à Valérie Pecresse, cela me heurte. Quand je lis certaines de ses déclarations sur les familles des émeutiers à Bruxelles, ça relève du populisme pur et dur. Je suis pour le libéralisme du siècle des lumières, progressiste, à des années de cette façon de procéder. Par contre, je côtoye le président national de DéFI François De Smet depuis 1999, je connais ses valeurs... »

« Faire connaître notre ADN »

L’homme assume donc totalement son « transfert ». Mais de là à endossier aussi rapidement des responsabilités si importantes, il y avait un pas.