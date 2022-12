Louise Attaque est la première tête d’affiche des Solidarités 2023 qui aura lieu au zoning Ecolys de Suarlée

En août 2022, l’édition des retrouvailles des Solidarités avait attiré 52.000 festivaliers sur la plaine de la Citadelle de Namur. Le festival namurois espère emmener ce beau succès dans ses valises pour les 25, 26 et 27 août 2023. Suite aux travaux effectués à la Citadelle, le festival aura lieu sur le site Ecolys de Rhisnes/Suarlée.

« Ce sera l’occasion de vous accueillir dans un nouvel univers », annoncent les organisateurs. « Outre une affiche particulièrement exceptionnelle, unique et volontairement variée, c’est plus d’une centaine d’activités diverses et variées qui rythmeront le festival : concerts, débats, spectacles pour enfants, manèges, activités ludiques, découverte de la culture urbaine, mise en valeur du monde associatif, etc. »