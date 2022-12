Voici le nouvel homme le plus petit du monde, selon le Guinness World Records: il mesure 65 centimètres (vidéo)

L’homme de 20 ans, originaire du nord-ouest du pays, mesure 65,24 centimètres, soit près de 7 centimètres de moins que le précédent détenteur du titre, le Colombien Edward Niño Hernandez, âgé de 36 ans.

Afshin Esmaeil Ghaderzadeh parle kurde et persan et a ouvert un compte Instagram avec l’aide d’un ami. En raison de sa taille, il n’a pas pu aller à l’école et éprouve des difficultés à lire et écrire.