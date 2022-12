Le plus beau jour de sa vie devient également le pire: Karyn apprend qu’elle est atteinte d’un cancer le jour de son accouchement, la maman est décédée quelques mois après…

Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s’est transformé en cauchemar. Il y a 19 mois de ça, Karyn, 39 ans, donnait naissance à sa fille Billi. Une heure après l’accouchement, son monde s’écroulait. La maman venait d’apprendre qu’elle était atteinte d’un cancer du sein de stade 4 qui s’était propagé au foie, aux os et à son nerf optique.

The Mirror indique que Karyn, originaire de Brisbane en Australie, a perdu cette semaine son combat contre la maladie. C’est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. « Karyn Louise Love. 1983 – 2022. Souriez pour moi, je suis libre. Merci pour tout votre amour et votre gentillesse tout au long de mon parcours, je me souviendrai de vous ».