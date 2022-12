Les pompiers de Charleroi appelés à la rescousse au Centre de délassement de Loverval: il fallait sauver des oies, prises par les eaux gelées du lac

« Les pompiers sont arrivés et se sont servis de notre barque pour aller à la rescousse de ces oies », confirme Patrice Delfosse, responsable forestier du site. « Habituellement, nous nous en chargeons nous-mêmes, car cette situation n’est pas si rare que ça : à chaque hiver un peu plus rude, on retrouve des volatiles piégés de la même manière. Nos équipes de forestiers se chargent habituellement eux-mêmes de les libérer. Ici, c’est parce qu’un promeneur a alerté les pompiers sinon, nous aurions pu nous en occuper par nos propres moyens. »