Alors qu’il ne gagne que 380€ par mois, il décide de jouer à la loterie le jour de son anniversaire… et devient millionnaire!

C’est ce qu’on appelle avoir de la chance. Kathar, originaire d’Inde, ne gagnait que 380 € lorsqu’il travaillait en tant que responsable d’un car-wash. Le jour de son anniversaire, et grâce aux conseils avisés de ses clients, il a décidé d’acheter un billet de loterie. Pour ce faire, il a emprunté de l’argent à un ami et s’est rendu dans une librairie, écrit The Mirror.

Le jour du tirage, c’est le choc ! Kathar a remporté le jackpot et est devenu l’un des plus gros gagnants du « Big Ticket » aux Émirats Arabes Unis. Il a appris l’heureuse nouvelle en regardant la télé, mais ne pouvait pas imaginer avoir gagné autant d’argent. Car effectivement, il est désormais millionnaire puisque son compte bancaire a été renfloué… de plus de 8.000.000 d’euros !