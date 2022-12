Enquête pour corruption par le Qatar: la présidente du Parlement européen annonce des réformes

La confiance «doit être reconstruite, et ce travail commence maintenant». «Nous devons rectifier les choses et envoyer le message fort aux acteurs externes qui tentent de nous saper que nous ne plierons pas et resterons fidèles à nos valeurs».

Si certains éléments nécessiteront un travail plus long, les institutions ont aussi la possibilité d’agir immédiatement pour interdire l’accès de certains individus à leurs bâtiments, a-t-elle souligné. «Hier, l’ONG No Peace without Justice, qui serait connectée à l’enquête en cours et avait onze personnes accréditées, a été suspendue», a-t-elle annoncé. Il s’agit de l’ONG dont le secrétaire général, Niccolo Figa-Talamanca, a été interpellé, inculpé et placé sous mandat d’arrêt ces derniers jours, avec l’eurodéputée Eva Kailli, un assistant parlementaire qui est également son compagnon ainsi que l’ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri.