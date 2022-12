Un SDF de 39 ans retrouvé mort sur les voies de la gare de Namur: les circonstances du décès restent inconnues

Le corps sans vie d’un SDF a été retrouvé mercredi matin sur les voies de la gare de Namur, a confirmé jeudi le parquet de Namur. Aux environs de 10h00, plusieurs navetteurs s’étaient étonnés de voir la circulation des trains fortement perturbée en gare de Namur.

La cause était donc liée au décès de cet homme, né en 1983. « La police judiciaire fédérale a ouvert une enquête », a indiqué le parquet de Namur. « Une autopsie doit être réalisée ce jeudi après-midi et permettra d’en savoir un peu plus sur les circonstances du décès. »