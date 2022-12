Karim Benzema vexé par les propos de Didier Deschamps? Il aurait décidé de ne pas se rendre au Qatar pour la finale de la Coupe du monde!

Y a-t-il un malaise entre Karim Benzema et l’Équipe de France ? Blessé juste avant le début du tournoi, le récent Ballon d’Or avait quitté la sélection française pour rentrer se soigner à Madrid. Mais il est désormais complètement rétabli, et donc possiblement disponible pour disputer la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Une hypothèse que Didier Deschamps a directement écartée ce mercredi, après le succès des Bleus contre le Maroc.

« Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante », a déclaré le sélectionneur de l’Équipe de France. Des propos qui n’auraient pas plu à Karim Benzema, selon le média espagnol Relevo. Et l’attaquant français aurait également été déçu par le manque de soutien de la fédération. Ce qui l’aurait poussé à prendre la décision de ne pas se rendre à Doha pour soutenir ses coéquipiers dimanche, en finale de la Coupe du monde contre les Argentins.