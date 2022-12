Depuis 12 ans, l’équipe de handball peut compter sur des très fidèles supportrices. Armées de leurs pompons, les danseuses de The Wild Team animent chaque match à domicile en musique et dans la bonne humeur. Créée à la base par les compagnes des joueurs, l’équipe a très vite évolué et a été rejointe par des danseuses et une chorégraphe professionnelle : « J’ai intégré l’équipe quand ma professeure de danse est devenue la coach. Grâce à ça, les chorégraphies étaient plus complexes et travaillées », explique Margaux D’Hulster, la coach actuelle de The Wild Team.

Margaux, la coach de The Wild Team. - The Wild Team