Les Verts mettent la pression face à la crise de l’accueil: «J’ai honte de ce qui se passe», dit Maouane

Ils ne peuvent se contenter du dispositif actuel jugé insuffisant pour éviter que des gens ne doivent dormir dans la rue. «J’ai honte de ce qui se passe. J’ai honte que mon pays, qui se dit respectueux des droits humains, laisse dormir des enfants dans la rue. Et je suis encore plus honteuse quand je sais que nous participons à ce gouvernement. Je me demande ce qu’on attend pour agir», a dit la co-présidente d’Ecolo Rajae Maouane, interrogée dans «Le Soir», rejoignant de la sorte des propos tenus plus tôt dans la semaine par le député Simon Moutquin.

Groen a fait savoir de son côté que sa «patience» était «épuisée». «Les limites de la décence sont dépassées. Le gouvernement fédéral doit réquisitionner des bâtiments et du personnel pour prévoir un accueil», a réclamé la co-présidente Nadia Naji.