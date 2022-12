À Montignies-sur-Sambre, 24 logements écologiques remplaceront un chancre: la Sambrienne investira plus de 4,5 millions d’euros

Ce sont deux immeubles, visibles depuis l’un des principaux axes de passage de Montignies-sur-Sambre. Ils ouvrent l’accès au quartier du Centenaire où d’importants projets de rénovation et de construction ont eu lieu. C’est pour les rénovations de ce quartier que la Sambrienne a été récompensée avec le Grand Prix international du quartier durable, lors de la COP 23. Mais, inhabitables et inoccupés, ces deux immeubles ne sont plus la « vitrine » que ce quartier mériterait. « Après avoir étudié la possibilité d’une rénovation, nous avons constaté que cela ne suffirait pas », explique-t-on au sein de la Sambrienne. « Il a donc été décidé de repartir de zéro, avec une déconstruction, menant à une reconstruction. »

En pratique, ces deux phases de travaux ne font l’objet que d’un seul marché, d’un seul projet. « La déconstruction et la reconstruction seront coordonnées et se suivront. Il s’agit bien de la façon la plus efficace possible de ‘remplacer’ ces deux chancres par deux bâtiments aux dernières normes. » Tout en conservant le nombre de logements du quartier.

Plus écologique, plus mixte En conservant 24 logements, le projet améliore néanmoins la diversité de logements dans le quartier, avec des logements 1, 2 et 3 chambres et l’intégration de logements pour personnes à mobilité réduite. La densité d’occupation des immeubles est aussi améliorée par la diminution des gabarits des immeubles, passant d’un rez plus 3 à du rez plus 2.

Et puis, consciente des enjeux actuels et fidèle à la vision du quartier du Centenaire déjà récompensée, la Sambrienne a prêté une attention particulière à l’impact environnemental du projet. Dans l’élaboration et la construction des immeubles, d’abord : le projet fait appel aux matériaux biosourcés et aux énergies renouvelables, et fait recours à un système de construction préfabriquée et modulable. Dans le caractère des logements, ensuite : afin de réduire le tonnage CO2, tous les logements cibleront une performance en label A, considérant un système de ventilation mécanique centralisée simple flux, individuelle dont la récupération de l’énergie de l’air extrait est couplée à une pompe à chaleur produisant prioritairement l’eau chaude sanitaire et un chauffage par le sol. L’enveloppe en brique de parement isolée, équipée de châssis minimum en double vitrage (meilleur rendu acoustique) avec une toiture isolée en EPDM.