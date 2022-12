La concentration de particules fines dépasse le seuil d’information à Bruxelles

Les particules fines, principalement émises par les gaz d’échappement et le chauffage domestique, sont toxiques pour la santé et peuvent pénétrer profondément dans les poumons. En fonction de leur taux de concentration, de la durée d’exposition et de la sensibilité des personnes exposées, elles peuvent favoriser l’apparition ou aggraver les symptômes de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les personnes asthmatiques, les personnes âgées et les jeunes enfants sont les plus à risque.