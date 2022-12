Les fêtes de fin d’année approchent: la Ville de Charleroi s’organise face aux problèmes de mobilité

La police de Charleroi, consciente des problèmes de mobilité, positionnera des effectifs policiers aux endroits sensibles : Ville 2 et Rive Gauche mais aussi City Nord et la N5 à Couillet avec le zoning Bellefleur feront l’objet de l’attention particulière des forces de l’ordre qui seront mobiles et pourront réagir rapidement en cas de problèmes.

Et elles sont multiples. Les transports en commun restent l’une des plus efficaces alternatives à la voiture pour désengorger le centre-ville. De nombreuses lignes de bus et de métro sont à disposition (toutes les infos sur infotec.be) rappelons que 3 stations de métro se trouvent à 5 minutes à pied de la Place Verte et de son centre commercial Rive Gauche.

Le City Bus sillonne le territoire de l’intraring et permet de rallier la ville haute ou la ville basse en un clin d’œil pour un tarif avantageux et même gratuitement pour les détenteurs d’un abonnement City Pass.

La gare SNCB de Charleroi-Sud est à 5 minutes à pied du pôle commercial de la ville basse : le train est donc une alternative idéale pour le shopping (billets Week-end).

Si vous voulez combiner bus et train, il existe le City Pass 24H, une offre intégrée permettant d’emprunter les trains de la SNCB dans la zone du grand Charleroi et les bus, trams et métros TEC Charleroi pour une période de 24 heures.

Il est possible aussi de combiner voiture et métro en laissant le véhicule dans l’un des parkings de délestage gratuits (P+R) qui sont à disposition aux stations de métro : à Jumet Madeleine (200 places) ; à Gilly Soleilmont (145 places) et à Gosselies faubourg (26 places).

Le vélo

Les quais de Sambre sont des RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes). Il est ainsi très facile de rejoindre le cœur de la ville de Charleroi en vélo depuis Marchienne-au-Pont ou Châtelet. Des parkings vélo se trouvent à quelques mètres de la Place Verte, Rive Gauche dispose d’un local sécurisé facilement accessible pour stationner son vélo, enfin le point vélo de la gare de Charleroi dispose également d’un parking sécurisé.

Les trottinettes en free-floating, plus de 200 véhicules disponibles permettent des déplacements à un prix modique dans tout l’intra ring mais aussi à et depuis Marcinelle et Couillet. Avantage évident : pas de souci de stationnement et une fluidité de déplacement très importante.

La ville basse a été spécialement aménagée pour les modes de déplacement doux : à pied, en poussette, en trottinette, en vélo, en chaise roulante… De nombreuses rues sont en zone piétonne ou en zone de rencontre. Ces zones sont sans bordure, de plain-pied et donc permettent des déplacements aisés pour les personnes à mobilité réduite.

Si vous venez en voiture, privilégiez le R9 et profitez des parkings en bordure de ville. Une nouvelle bretelle d’accès au parking Expos est désormais fonctionnelle depuis le R9.

La rotation du stationnement a été grandement améliorée en ville avec la création de zones de stationnement 30 ou 120 minutes (zones magenta et turquoise) qui ne nécessitent pas d’encodage, une quarantaine de sites accueillant plusieurs places magenta d’une demi-heure sont répertoriées dans le centre-ville mais aussi à Mont-sur-Marchienne et Marcinelle qui permettent donc d’accueillir chaque heure plus de 170 véhicules. Une belle opportunité pour faire une course rapide ou finaliser une commande en take away, un service que de très nombreux commerces offrent déjà et qui permet de faire ses achats rapidement.

On rappelle ici que la première demi-heure de stationnement est gratuite partout en ville mais là après encodage.

Co-voiturage

Pensez-y, accompagnez des amis, des parents ou utilisez les plateformes de covoiturage, Taxistop, Blablacar ou autres : elles mettent à disposition gratuitement une banque de données permettant de trouver des partenaires de covoiturage. Cambio, et ses voitures partagées disposent de trois emplacements en centre-ville, à la gare, Boulevard Tirou et rue Tumelaire.

Parking Charleroi Expo : Attention, le P1 de Charleroi Expos n’est pas disponible pour le moment.

B-Parking Charleroi-Sud : 1250 places disponibles via le parking de la rue de la Villette.

L’intra ring dispose désormais d’un parc de stationnement pour PMR plus étoffé, de nombreuses places ont en effet été ajoutées à des points particulièrement stratégiques afin d’augmenter l’offre qui dépasse les 150 places PMR.