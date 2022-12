L’ambassade des États-Unis déménage à Etterbeek: la commune entend faire valoir son point de vue

Le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), interrogé jeudi par l’agence Belga, entend qu’un certain nombre de garanties formelles soient apportées notamment pour la qualité de vie des riverains et pour compenser la perte de revenus fiscaux à laquelle la commune sera exposée.

Les sociétés immobilières Immobel et Besix Red ont annoncé mercredi la vente de la société CSM Properties SA, qui possède le site du Cours Saint-Michel à Etterbeek, au gouvernement des États-Unis. « Ce projet stratégiquement situé permettra à l’ambassade des États-Unis auprès du royaume de Belgique et à la mission des États-Unis auprès de l’Union européenne de consolider leurs représentations diplomatiques à Bruxelles dans un lieu de travail sûr, sécurisé, durable et moderne », ont souligné les vendeurs dans un communiqué.